Dramma in strada a Palermo, malore fatale in bicicletta

PALERMO – Tragedia a Palermo in mattinata in via Francesco Crispi, nei pressi del porto. Un uomo di mezza età, mentre stava facendo un giro in bicicletta, ha accusato un malore e si è accasciato sopra un’auto. La caduta improvvisa ha subito messo in allarme i passanti, che hanno chiamato i soccorsi, nell’attesa dei quali è stato tentato un primo soccorso da parte di alcuni volontari, senza però riuscire a rianimare il ciclista. L’uomo è stato trasportato in ospedale in ambulanza, ma al Civico ne è stato constatato il decesso per arresto cardiaco.



