È morto lo scrittore Wilbur Smith: in uscita l’ultimo romanzo

ROMA – È morto Wilbur Smith, lo scrittore dell’avventura nell”Antico Egitto che Wilbur Smith lascia i suoi lettori nell’ultimo romanzo che vede la luce in questi giorni, ‘Il nuovo Regno’, scritto con lo scrittore e giornalista inglese Mark Chadbourn, in libreria in Italia per Harper Collins nella traduzione di Sara Caraffini.

I suoi racconti

Lo scrittore li lascia tra intrighi di palazzo, lotte di potere, guerre sanguinose e avventure all’ultimo respiro nel cuore dell’Egitto: ””L’Egitto mi ha sempre affascinato, rappresenta il crocevia dei continenti, le fondamenta della storia della civiltà: è successo tutto lì” diceva pochi giorni fa Wilbur Smith che con i suoi romanzi ha venduto oltre 140 milioni di copie in tutto il mondo. Ed è in arrivo, il 25 novembre per Harper Collins, ‘Fulmine’, il seguito de Le avventure di Jack Courtney. Tempesta’, il suo primo libro per ragazzi.

Insomma lo scrittore tra i più prolifici al mondo non si smentisce nemmeno nell’eredità, ora che è scomparso ad 88 anni ”inaspettatamente questo pomeriggio nella sua casa di Città del Capo dopo una mattinata passata a leggere e scrivere con sua moglie Niso al suo fianco”, come ha annunciato il suo sito ufficiale.

Lungo percorso

Mezzo secolo di avventure che voleva provare per primo, con l’ossessione della competenza che ha catturato i suoi lettori in tutto il mondo, con traduzioni in oltre 30 lingue. La sua serie più venduta Courtney, la più lunga nella storia dell’editoria – dopo una serie di rifiuti da parte di eitori che segnarono i suoi esordi – segue le avventure della famiglia Courtney in tutto il mondo, attraversando generazioni e tre secoli, attraverso periodi critici dall’alba dell’Africa coloniale alla guerra civile americana e all’era dell’apartheid in Sud Africa .

Nei 49 romanzi che Smith ha pubblicato fino ad oggi, ha trasportato i suoi lettori spesso in Africa, continente che amava oltremisura.



