Fratelli d’Italia scalda i motori: arrivano cinque consiglieri di quartiere

PALERMO – Fratelli d’Italia scalda i motori in vista delle Comunali di Palermo e mette a segno un colpo di peso: cinque consiglieri di circoscrizione passano infatti nel partito di Giorgia Meloni, qualche giorno prima che la leader sbarchi in città per la presentazione del suo libro. Si tratta di Giuseppe Di Vincenti (eletto con Forza Italia) della Quarta circoscrizione, Roberto Lucido (eletto con Per Palermo con Fabrizio) della Quinta, Giuseppe Valenti e Alfredo Siino (eletto con Per Palermo con Fabrizio) della Sesta e Fabio Costantino (eletto con Forza Italia) della Settima circoscrizione, traghettati nel nuovo partito dall’eurodeputato Giuseppe Milazzo e dal consigliere comunale Fabrizio Ferrara, entrambi provenienti da Forza Italia e il cui arrivo ha rafforzato i meloniani nel capoluogo siciliano.

“La crescita di Fratelli d’Italia anche Palermo testimonia la lungimiranza e la concretezza del progetto che Giorgia Meloni ha saputo costruire nel tempo. E’ evidente che la coerenza di principi e valori di Fratelli d’Italia continua ad attrarre simpatizzanti, non possiamo che accogliere con piacere l’arrivo di questi consiglieri che conoscono il territorio e sono sempre pronti al dialogo con i cittadini”, dice Carolina Varchi che ha partecipato all’incontro che ha sancito il passaggio insieme a Milazzo e al coordinatore cittadino Fabrizio Scarpinato. “Registriamo con piacere queste ulteriori adesioni a sostegno del progetto di Giorgia Meloni e del gran lavoro che stanno svolgendo i dirigenti locali”, aggiunge Giuseppe Milazzo. Per Francesco Scarpinato, coordinatore cittadino, “con l’innesto di questi altri validissimi consiglieri di circoscrizione Fratelli d’Italia conquista nuova linfa e si radica sempre di più nel territorio nella consapevolezza che alle prossime amministrative nel capoluogo sarà fondamentale il contributo di tutti per il rafforzamento e l’affermazione del nostro del partito e del centrodestra”. Secondo Fabrizio Ferrara “il passaggio di 5 consiglieri denota la grande attenzione che Fratelli D’Italia sta riservando al territorio e allo stesso tempo testimonia una forte crescita del partito in città e non solo”.



