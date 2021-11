Green Pass, ‘durata 6/9 mesi’: scatta piano anti No Vax

ROMA – Green pass, il governo punta a ridurne la durata a 6 o massimo 9 mesi, come anticipa oggi il Corriere. Un piano anti No Vax che serve anche spingere sulle terze dosi.

A breve si prevede l’obbligo del ‘booster’ per i sanitari ed il personale delle Rsa. Il dibattito sulla validità del tampone ai fini del rilascio del certificato verde e sulla durata di quest’ultimo continua comunque tra gli scienziati.

La via maestra, nel frattempo, è spingere sulla terza dose per arginare la quarta ondata (dall’1 dicembre la potranno fare anche gli over 40). Ci sono milioni di italiani, a cominciare dai primi vaccinati (sanitari, personale ed ospiti delle Rsa, soggetti fragili, anziani), che hanno completato il ciclo nel primo semestre dell’anno e, dunque, la loro copertura dal virus, sulla base delle ultime evidenze scientifiche, è calata. Dunque dovrebbero ricorrere alla nuova iniezione per scongiurare il rischio di ammalarsi.

Vaccini, nuovo spot

Il Governo punta sulla strategia della sensibilizzazione, invitando gli italiani a vaccinarsi con un nuovo spot che vede tra i testimonial Alberto Angela e Giacomo Poretti del trio comico Aldo, Giovanni e Giacomo. E confida nello strumento del Green pass, la cui validità per 12 mesi è stata messa in discussione da diversi esperti.

Riduzione del green pass

C’è chi spinge per un ‘taglio’ del certificato, che fino ad agosto scadeva dopo sei mesi per i guariti e dopo nove per i vaccinati ed è stato in seguito allungato a 12 mesi per tutti, dopo un parere fornito dal Cts. Al momento il Comitato non è stato investito dal Governo di una rivalutazione di quella posizione. Ma tra gli esperti il dibattito è in corso, alla luce dei nuovi dati. Così come è aperta la discussione sull’attendibilità dei tamponi antigenici e c’è chi propone di escluderli come mezzo per ottenere il Green pass, da limitare invece ai soli vaccinati, guariti e coloro che si sono sottoposti al più sicuro test molecolare.

Il sottosegretario

Avere oltre 46 milioni di persone vaccinate, secondo Sileri, “significa aver messo il Paese in sicurezza, perché, nonostante ciò che dicono i no vax, se sei vaccinato hai 10 volte in meno il rischio di andare in terapia intensiva e morire”. Sul fronte parlamentare, intanto, c’è da registrate che il Governo è intenzionato a porre la fiducia la prossima settimana alla Camera sul decreto legge relativo al green pass. La fiducia, fanno sapere fonti parlamentari, verrebbe posta martedì’ dopo il voto sulle pregiudiziali presentate dall’opposizione al testo. Il provvedimento, già approvato dal Senato, va convertito entro il 20 novembre.

Terza dose dopo 5 mesi in Inghilterra

Il governo britannico consentirà ai cittadini di ricevere la terza dose del vaccino anti Covid dopo cinque mesi, un mese prima rispetto ad oggi, nel tentativo di impedire che il servizio sanitario nazionale venga sopraffatto in inverno. Lo rende noto il Guardian, precisando che questo cambiamento andrebbe contro il parere del comitato degli esperti che hanno raccomandato di attendere fino a sei mesi dopo la seconda dose prima di effettuare il booster. Non è ancora chiaro, si sottolinea, se questa accelerazione riguarderà soltanto l’Inghilterra o tutto il Regno Unito.

Appello di Brusaferro

Vaccinarsi per frenare la risalita della curva dei contagi. Appello del presidente dell’Iss e portavoce del Cts, Silvio Brusaferro, che intervistato dal Corriere chiede a tutti di collaborare. Con 78 casi su 100mila abitanti, è stata superata la soglia che permette di circoscrivere i focolai, e l’alto numero dei tamponi non giustifica l’aumento di casi: la risalita, spiega, è dovuta ad una intensa circolazione in Europa, ed è sostenuta molto dai non vaccinati e da un certo rilassamento nei comportamenti. “Ora è difficile fare previsioni. Altri Paesi stanno adottando restrizioni, ma al momento hanno numeri molto più alti dei nostri”.



