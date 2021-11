Il Catania spreca, il Foggia lo punisce: rossazzurri ko 2-1 nel recupero

Al “Massimino” va in scena la più classica delle beffe con i pugliesi che portano a casa l'intera posta in palio

CATANIA – È la regola non scritta del calcio: sbagli il raddoppio e finisci col perdere una gara che avresti meritato quantomeno di pareggiare. Al “Massimino” va in scena la più classica delle beffe col Foggia che porta via l’intera posta in palio, rimontando nella ripresa dopo aver rischiato di subire la seconda rete avversaria.

I rossazzurri, malgrado le tante assenze, partono col piglio giusto, sbloccando il risultato con Russini, abile a superare il portiere rossonero con una potente diagonale. Poi Maldonado non sfrutta due buone opportunità e Sala cava via il pallone dall’incrocio dei pali sulla conclusione dell’ex Curcio.

Nella ripresa, Zeman cerca di conferire linfa nuova alla formazione ospite ma è il Catania a non sfruttare le occasioni migliori in contropiede. Sipos dà solo l’illusione del gol calciando fuori di pochissimo sulla splendida imbeccata di Izco mentre Alastra si supera sulla conclusione ravvicinatissima di Rosaia che devia, a colpo sicuro, il cross di Provenzano. Il Foggia è sin troppo evanescente in fase offensiva ma gli ospiti sfruttano al meglio i calci piazzati: Sala respinge alla disperata la punizione di Pettermann e Gallo pareggia anticipando tutti e ribadendo in rete. Ma la vera beffa si materializza al terzo minuto di recupero quando Ercolani commette fallo su Ferrante, costringendo l’arbitro a fischiare il penalty che lo stesso attaccante pugliese trasforma nel 2-1 ospite malgrado il tuffo disperato di Sala.

S’interrompe così la serie di sette risultati utili consecutivi per gli uomini di Baldini ma la delusione dei calciatori etnei non pervade più di tanto i tifosi rossazzurri che, alla fine, hanno comunque applaudito la squadra sotto la Curva Nord, a poca distanza dal settore ospiti dove i calciatori del Foggia hanno inscenato un improvvisato balletto sotto l’incitamento dei supporter rossoneri accorsi quest’oggi al “Massimino”.

CATANIA (4-3-3): Sala, Calapai, Ercolani, Monteagudo, Ropolo, Izco (k) (dal 19°s.t. Provenzano), Maldonado (dal 36°s.t. Cataldi), Rosaia, Ceccarelli (dal 36°s.t. Albertini), Sipos (dal 45°s.t. Russo), Russini (dal 19°s.t. Biondi).

A disposizione: Stancampiano, Borriello, Pino, Panarello, Bianco, Tropea. Allenatore: Francesco Baldini.

FOGGIA (4-3-3): Alastra, Garattoni, Sciacca (k), Di Pasquale, Martino, Garofalo (dal 34°s.t. Ballarini), Maselli (dal 1°s.t. Gallo), Petermann, Tuzzo (dal 34°s.t. Rizzo Pinna), Merkaj (dal 1°s.t. Ferrante), Curcio. A disposizione: Volpe, Girasole, Di Jenno. Allenatore: Zdenek Zeman.

Arbitro: Filippo Giaccaglia di Jesi. Assistenti: Antonio Piedipalumbo (Torre Annunziata) e Giuseppe Luca Lisi (Firenze). IV Uomo: Mattia Ubaldi (Roma 1).

Reti: 16°p.t. Russini (CT); 21°s.t. Gallo (FG); 48°s.t. Ferrante (FG) su rigore.

Ammoniti: Petermann (FG); Garofalo (FG); Maldonado (CT); Garattoni (FG).

Espulsi: //

Indisponibili: Pinto, Piccolo, Moro, Greco, Estrella, Frisenna, Greco (CT); Di Grazia, Markic, Merola, Nicoletti, Rocca.

Squalificati: Zanchi, Russotto (2), Claiton (CT).

Diffidati: Biondi, Monteagudo (CT); Curcio (FG).

Primo tempo (1-0)

4° Alastra costretto ad uscire al limite dell’area per anticipare Sipos che era stato smarcato da Ceccarelli;

14° Sipos ruba palla alla retroguardia foggiana e serve Ceccarelli il cui cross viene sventato a stento prima della possibile deviazione di Calapai;

15° Martino rischia l’autogol: corner!

16° Catania in vantaggio: sul cross dalla destra di Calapai, Martino sfiora di testa, Russini arpiona il pallone e fulmina Alastra! 1-0!

22° azione insistita di Russini che porge il pallone all’accorrente Maldonado la cui staffilata, dal limite dell’area, sibila fuori di poco;

35° gran tiro di Curcio: Sala manda in angolo con un gran volo!

40° occasione per il Foggia: sul cross di Curcio, Tuzzo colpisce di testa in anticipo…mandando fuori di poco;

41° Ceccarelli scappa via sulla destra e serve Maldonado che calcia alto da posizione centrale!

45° concesso 1 minuto di recupero;

Secondo tempo (1-2)

1° nel Foggia, Gallo e Ferrante sostituiscono Maselli e Merkaj;

4° Tuzzo non inquadra la porta avversaria da ottima posizione;

6° Foggia pericoloso: sul cross di Curcio, Ropolo impedisce la deviazione vincente e Ferrante;

9° Catania vicinissimo al raddoppio: Izco ruba palla sulla trequarti e serve Sipos in cui diagonale esce a lato di un niente!

15° Rosaia calcia alto dal limite;

19° nel Catania, Biondi e Provenzano prendono il posto di Russini e Izco;

21° pareggio del Foggia: fallo di Ropolo e punizione da 20 metri per il Foggia: gran tiro di Petermann, prodigiosa respinta di Sala sulla quale si avventa Gallo che spedisce in rete: 1-1 !

34°nel Foggia, Rizzo Pinna e Ballarini sostituiscono Tuzzo e Garofalo;

35°Catania ad un passo dal vantaggio: sul cross radente di Provenzano… Rosaia devia da distanza ravvicinata ma Alastra si salva con una deviazione prodigiosa!

36° nel Catania, Albertini e Cataldi prendono il posto Ceccarelli e Maldonado;

41° Catania vicino al nuovo vantaggio: sul tiro-cross di Albertini… Sipos non arriva all’appuntamento decisivo!

42° Ropolo è bravo ad opporsi alla conclusione di Rizzo Pinna;

45° nel Catania, il diciassettenne Flavio Russo prende il posto di Sipos;

45° concessi 4 minuti di recupero;

48° Ercolani atterra Ferrante: rigore per il Foggia: lo stesso numero 9 segna dagli 11 metri: 1-2 !

49° vince… incredibilmente… il Foggia!



