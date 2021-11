Il Palermo non si ferma più, il Potenza finisce al tappeto 2-0

PALERMO – Vittoria doveva essere e vittoria è stata. Il Palermo mette al tappeto per 2-0 il Potenza con le reti di Fella, al minuto 51, e Silipo al 94′. I rosanero, soprattuto nei primi 45′, hanno avuto qualche problema perché gli ospiti hanno provato a fare la loro gara, senza chiudersi. Nella ripresa, complice qualche errore in fase difensivo i rosanero sono stati bravi prima a sbloccare e poi, nei minuti finali, a chiudere la gara.

Una vittoria per dare continuità e tallonare il Bari capolista. Cerca questo il Palermo, oggi, contro il Potenza di mister Troncini che però vorrà mettere in campo una prestazione di livello e cercare di fermare una delle candidate alla promozione.

Filippi decide di non cambiare il modulo che ha scelto contro la Fidelis Andria nell’ultimo turno e sceglie ancora il 3-5-2 con l’unico cambio di Odjer nel ruolo di De Rose assente per squalifica. Modulo speculare per gli avversari che schierano in avanti l’attaccante Baclet, esperto della categoria.

PRIMO TEMPO:

Primo pallone della sfida è gestito dagli ospiti in campo con un completo totalmente bianco. Proprio gli ospiti al 1′ ci provano dalla lunga distanza, ma la conclusione finisce alla destra di Pelagotti. Dall’Oglio al 2′ prova a ripartire in contropiede, ma viene fermato in maniera irregolare e prima che l’azione possa diventare pericolosa. Palla lunga per Brunori al 3′, l’attaccante viene fermato in qualche modo da Piana e finisce giù. I padroni di casa chiedono il fallo, non pè dello stesso avviso il direttore di gara.

Fella al 7′ sfiora il gol. L’ex Avellino, dopo un calcio d’angolo, si trova la palla sul piede destro e la colpisce male con l’esterno destro. Fase di studio tra le due squadre che spazi tra le maglie della difesa, ma non è semplice. Al 15′ primo cartellino giallo del match ed è per Gigli che per fermare Fella, che stava partendo sulla destra, deve ricorrere alle maniere forti.

Odjer, al minuto 21, mette giù Sandri che guadagna un calcio di punizione pericoloso. La battuta, però, non è delle migliori e permettere ai rosa di ribaltare il fronte. Brunori serve un lancio lungo per Fella, Coccia la devia quel tanto che basta per permettere a Marcone di intervenire. I padroni di casa provano a spingere sull’acceleratore e rendersi pericolosi. Al 25′ Dall’Oglio arriva al limite dell’area e finisce giù, c’è qualche protesta ma non c’è nulla. Prima vera occasione per il Palermo al minuti 26. Valente serve una punizione tagliata in area per Perrotta, il difensore è abile a liberarsi della marcature, ma Marcone è ancora più bravo e gli nega il gol. Sul ribaltamento di fronte gli ospiti sono sfortunati, cross al centro dell’area, ma nessuno arriva a colpire e la sfera finisce in fallo laterale.

Minuto 33, Palermo ancora pericoloso. Luperini vince un rimpallo sulla trequarti, allarga per Brunori che si defila sulla destra e crossa al centro, la sfera, dopo una deviazione, arriva sui piedi di Valente che si coordina e con il destro manda alto. Scontro di testa Valente e Baclet all’altezza del centrocampo, l’arbitro, quando siamo al 36′, ferma subito il gioco e chiama in campo gli staff sanitari delle due squadre. Ad avere la peggio è il rosanero che deve giocherà il resto della dar con un turbante in testa.

Cross in area al 43′ per Ricci, bravo a schiacciare di testa, ma purtroppo per lui Pelagotti è attento. 1′ dopo rosanero pericolossissimi, lancio lungo per Brunori l’attaccante incrocia con il destro, ma scheggia il palo e risultato ancora fermo sul risultato di 0-0. Calcio d’angolo corto di Dall’Oglio per Valente, l’ex Carrarese si gira e salta l’avversario facendo partire un tiro cross che va sul fondo. Dopo 2′ di recupero finisce la prima frazione di gioco.

SECONDO TEMPO:

Il Palermo conferma gli stessi undici che hanno finito il primo tempo; gli ospiti, invece mandano in campo Salvemini che prende il posto di Baclet. Al minuto 51 il Palermo si porta in vantaggio con Fella. Luperini intercetta una palla al centro del campo, lancia lungo per Almici che deve fare una corsa a perdifiato per arrivare sul pallone, il terzino serve Brunori al centro dell’area, sulla sfera si avventano i difensori avversari che sbagliando servendo Fella che di prima intenzione calcia in porta a sblocca la gara.

Calcio di punizione dal limite per gli ospiti al minuti 63′. Della battuta se ne incarica Salvemini che, però, non riesce ad essere preciso e la sua conclusione finisce alta. Confusione tra i difensori del Potenza, che non si comprendono e dopo un rimpallo servono Luperini che arriva al limite dell’area ma spara alto. Pericolo per la difesa del Palermo al 72′, Volpe colpisce con il destro e di prima intenzione calcia verso la porta di Pelagotti, il portiere preso in contrattempo è bravissimo tuffarsi e bloccare la sfera.

Odjer pericoloso con un tiro da fuori al minuto 80′. L’ex Trapani, direttamente da calcio di punizione, viene servito da Almici e calcia in porta, Marcone gli nega la gioia della rete. I padroni di casa adesso gestiscono i minuti finali tenendo palla lontana dalla propria area. Ribaltamento di fronte grazie al rilancio di Crivello. Soleri e Silipo contro due difensori avversari che si fanno scavalcare dal pallone e in contropiede con il classe 2001 è micidiale riuscendo a trovare il gol che fissa il risultato sul 2-0.

PALERMO: 1 Pelagotti; 25 Buttaro, 15 Marconi (cap.), 33 Perrotta; 29 Almici (dall’84’ Marong), 11 Dall’Oglio, 19 Odjer, 17 Luperini, 30 Valente; 23 Fella (dall’84’ Silipo), 9 Brunori (dal 75′ Soleri). A disposizione: 12 Massolo, 3 Giron, 6 Crivello, 36 Mauthe, 54 Peretti, 79 Lancini, 7 Floriano, 31 Corona. Allenatore: Filippi.

POTENZA: 12 Marcone, 5 Cargnelutti (dall’84’ Sessa), 7 Coccia (cap.), 8 Sandri, 10 Ricci, 15 Gigli (dal 76′ Mestrelli) 16 Baclet (dal 46′ Salvemini), 18 Piana, 21 Zenuini (dal 61′ Vecchi), 24 Volpe, 33 Sepe (dal 61′ Zampa). A disposizione: 1 Greco, 22 Petriccione, 6 Orazzo, 20 Bruzzò, 25 Zagaria, 26 Matin, 30 Banegas. Allenatore: Trocini.

ARBITRO: Cavaliere (Trasciatti-Galimberti). IV UOMO: Di Marco.

NOTE: Ammonito Giglio, Maestrelli, Zampa (Potenza); Dall’Oglio (Palermo)

MARCATORI: Fella 51′



