Il Polivalente attende risposte: fermi a Roma 4 milioni di euro

SAN GIOVANNI LA PUNTA. Domani, lunedì, sarà il giorno del confronto. Quello tra il sindaco della Città Metropolitana, Salvo Pogliese, ed i rappresentanti (studenti, genitori e docenti) del Polivalente di San Giovanni La Punta. La struttura ospita ben tre istituti, il Greco, il Majorana e il De Nicola, e preoccupa per le condizioni strutturali dell’edificio.

Chi vive quotidianamente l’edificio denuncia una manutenzione carente se non addirittura assente del tutto: un fatto che le piogge alluvionali di questi ultimi mesi hanno tutt’altro che migliorato.

Una questione di sicurezza che non può essere più rinviata.

Il finanziamento del Ministero

Nel frattempo, c’è da fare i conti con un finanziamento rimasto inspiegabilmente fermo a Roma. Si tratta di ben 4 milioni destinati ad un’azione di riqualificazione dell’intero edificio.

Perchè è fermo?

Probabilmente nel corso dell’incontro di domani verrà data anche una risposta che ci si augura possa andare nella direzione di poter sbloccare l’appalto.



