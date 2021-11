La defenestrazione di Porto: “L’ho saputo dalla stampa”

CATANIA. Non è stato certo indolore l’avvicendamento nella Giunta Pogliese tra il neoassessore Andrea Barresi e l’ormai uscente, Alessandro Porto. Uno strascico politico che si consuma di ora in ora e che ha registrato anche una dichiarazione ufficiale proprio dello stesso Porto.

Eccola di seguito:

“Ho appreso a mezzo stampa dell’avvicendamento agli assessorati che reggevo. Dopo tre anni di impegno e di dedizione dando sempre il massimo per le deleghe assegnatemi, ottenendo grandi risultati e affrontando a volte anche a rischio della vita le varie emergenze che hanno colpito Catania, mi sarei aspettato quantomeno un incontro personale con il Sindaco. Per questo motivo non posso nascondere una grande amarezza.

Evidentemente la fame di consenso verso il suo partito l’ha portato a non aspettare l’incontro programmato con le altre forze politiche di maggioranza e a rimpolpare ulteriormente le posizioni al governo della città creando un amministrazione quasi monocolore.

Per quanto mi riguarda, continuerò con assoluta dedizione a servire Catania e i Catanesi”.



