Palermo, incendio distrugge pontile: intervengono i vigili del fuoco VIDEO

PALERMO – Il pontile di Romagnolo, borgata marinara di Palermo, subisce un altro incendio dopo quello dello scorso 27 settembre.

Nella serata di ieri, 13 novembre, intorno alle 21 è stato appiccato un incendio alla struttura in legno realizzata nel 2003 dall’ex Provincia, guidata dal presidente Francesco Musotto, costata circa 2 milioni e mezzo di euro, e ormai in stato di abbandono. Per domare l’incendio sono intervenuti i vigili del fuoco che non hanno avuto vita semplice.

Il pontile, con lo scioglimento delle province, è passato sotto la gestione della Regione Siciliana che nel 2019 ha inserito in un apposito bando la struttura, insieme ad altri 26 beni non utilizzati al fine di darli in concessione onerosa a privati. Ad aggiudicarsi, sempre a fine 2019, (anche se le procedure hanno subito un notevole rallentamento a causa della pandemia da Covid-19) la concessione del pontile per una durata di trent’anni è stata la Aenne Press Spa, storica realtà imprenditoriale storicamente impegnata nella grande distribuzione di giornali, libri e riviste.