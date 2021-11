Meteo, in Sicilia nuvolosità variabile e piogge sparse

PALERMO – Nuvolosità variabile oggi sulla Sicilia con isolati rovesci o temporali al mattino e nel pomeriggio sul settore ovest e dalla sera sul settore costiero orientale; poche nubi sparse sul resto del Sud, in intensificazione serale e notturna su Calabria e Basilicata.

Temperature

Temperature minime in aumento deciso su Sicilia e Puglia meridionale, in calo sul restante sud; massime in diminuzione su isole maggiori, senza variazioni significative sul restante territorio. Venti deboli meridionali con locali rinforzi su Sicilia e centro-sud peninsulare; mossi i mari con moto ondoso in aumento.

