RIPOSTO. Un incendio si è sviluppato all’interno di un garage in via San Matteo a Riposto. Due autobotti del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco sono intervenuti sul posto.

All’interno dei locali vi erano due autovetture (una a gas): presenti anche diverse bombole.

Le bombole non sono esplose grazie all’intervento della squadra dei pompieri.