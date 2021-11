Scontro frontale tra due auto nel Veronese, morta una giovane

La ragazza è morta all'istante. Sul luogo le forze dell'ordine per ricostruire l'accaduto

Una giovane donna, residente a Verona, è morta nella notte in un incidente stradale avvenuto a Zavio, in provincia di Verona.

La ragazza viaggiava a bordo di un’automobile guidata da un giovane che, per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri, ha perso il controllo e dopo aver travolto la segnaletica stradale si è scontrata con un’altra auto, condotta da un giovane residente a Oppeano, che viaggiava nella carreggiata opposta.

Nello schianto la giovane è morta all’istante. Sul posto, oltre ai sanitari del 118, sono intervenute pattuglie dei carabinieri di Zevio, Tregnago e San Giovanni Lupatoto.



Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!

SEGUICI