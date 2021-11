Siracusa, violenze e terrore in casa contro i genitori: arrestato

SIRACUSA – Notte agitata a Siracusa. La polizia, infatti, è intervenuta per diversi episodi di violenza in famiglia arrestando una persona e denunciandone un’altra. Nel primo caso gli agenti sono arrivati in una abitazione per riportare la calma e arrestare un uomo che minacciava i propri genitori. Un comportamento andato avanti anche sotto agli occhi degli agenti. L’uomo, di 33 anni, ora dovrà rispondere di resistenza, violenza, minacce a pubblico ufficiale e rifiuto di fornire le proprie generalità. Dopo le incombenze di rito, l’arrestato è stato portato nel carcere di Cavadonna

Gli agenti sono poi intervenuti per una lite in famiglia, a seguito della quale un uomo di 52 anni, originario della Repubblica delle Mauritius, è stato denunciato per minacce aggravate nei confronti della compagna. Sono state attivate le procedure previste dal Codice Rosso per la tutela della vittima.

CONTINUA A LEGGERE SU LIVESICILIA



Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!

SEGUICI