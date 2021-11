Villabate, rissa per il parcheggio per disabili: un arresto

VILLABATE (PALERMO) – Quattro denunciati e uno arrestato per resistenza e rissa ieri sera a Villabate, in provincia di Palermo.

Tutto è successo per un parcheggio in via Giulio Cesare, dove alcune persone avevano occupato il parcheggio per disabili. Quando il titolare del posteggio riservato ha fatto notare che quel posto era suo, è scoppiata una rissa tra due fazioni.

L’intervento dei carabinieri ha messo, almeno inizialmente, fine alle percosse perché successivamente uno dei contendenti, un trentatreenne, ha proseguito anche dopo l’arrivo dei militari ed è stato arrestato. Con lui altre quattro persone sono state portate in caserma e denunciate.



