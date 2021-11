WhatsApp, si prepara alla rivoluzione: addio ai gruppi

In arrivo un aggiornamento per l'app di messaggistica più famosa al mondo

WhatsApp è pronta a cambiare e dire addio ai gruppi o meglio trasformarli. Gli sviluppatori starebbero pensando ad un aggiornamento che cambierà alcune funzionalità della famosa app di messaggistica.

L’azienda sembra intenzionata ad eliminare i gruppi e trasformarli in una sorta di community, più simili a quelle presenti sui social network. Pare si voglia inserire dei sottogruppi in modo da gestire in maniera più organizzata la chat.

Stando a quanto scrive WaBetaInfo, portale specializzato in notizie informatiche, gli utenti dovranno creare delle community e invitare manualmente gli utenti a farne parte attraverso un link di invito. Una funzione ispirata a Telegram e che dovrebbe permettere alle persone di unirsi ai vari gruppi ricevendo aggiornamenti e novità di ogni tipo. A tal proposito si parla dell’inserimento di alcuni tools che dovrebbero consentire di organizzare lo scambio di messaggi in modo ordinato.



