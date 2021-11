Anagrafe nazionale digitale: i certificati scaricabili online

ROMA – Da oggi, lunedì 15 novembre, è attiva la nuova piattaforma informatica anagrafe digitale che permette di scaricare gratuitamente e autonomamente da casa vari certificati. Addio dunque alle code fisiche agli sportelli degli uffici. Grazie alla nuova piattaforma è possibile effettuare tutto online, dal sito anagrafenazionale.gov.it al quale si potrà accedere da oggi.

Per usufruire del servizio occorre utilizzare lo SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) o il numero della propria carta d’identità elettronica. La piattaforma anagrafe nazionale è accessibile ai cittadini residenti in Italia e all’estero, e permette di richiedere un certificato per se stessi o per un componente della propria famiglia.

I cittadini residenti in Italia possono richiedere i certificati anagrafici di nascita, di matrimonio, di cittadinanza, di esistenza in vita, di residenza, di stato civile, di stato di famiglia, di stato civile e di stato di famiglia insieme, di residenza in convivenza, di stato di famiglia con rapporti di parentela, di stato libero, di unione civile e di contratto di convivenza. I residenti all’estero potranno richiedere i certificati di nascita, di matrimonio, di cittadinanza, di residenza AIRE, di stato di famiglia AIRE, di unione civile e di contratto di convivenza. Il primo certificato è stato scaricato in anteprima domenica dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.



