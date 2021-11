Asp: prevenzione itinerante, 164 prestazioni a Isola delle Femmine

PALERMO – Sono state complessivamente 164 le prestazioni erogate ad Isola delle Femmine nella seconda tappa dell’Open Day Itinerante, organizzato dall’Asp di Palermo in collaborazione con la locale amministrazione comunale.

Tantissima la gente che si è presentata già dalle 9 di mattina in Piazza Vincenzo Enea per aderire ai programmi di screening oncologici e alle vaccinazioni. In particolare, sono state 44 le mammografie (screening del tumore della mammella); 43 (9 Pap Test e 34 HPV Test) gli esami dello screening del cervicocarcinoma e 24 i Sof Test distribuiti per la ricerca del sangue occulto nelle feci nell’ambito dello screening del tumore al colon-retto.

I numeri

Considerevole anche l’afflusso agli ambulatori mobili delle vaccinazioni (curato in collaborazione con l’esercito nell’ambito dell’operazione EOS). Sono state complessivamente 31 quelle anti-Covid somministrate, di cui ben 11 prime dosi, mentre 22 le vaccinazioni antinfluenzali. Gli operatori dell’Open Day Itinerante del’Asp di Palermo si sposteranno adesso nelle isole: giovedì 18 e venerdì 19 ad Ustica (parcheggio di Via Petriera e Poliambulatorio) e domenica 21 novembre a Lampedusa (Poliambulatorio di Contrada Grecale)



