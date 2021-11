Covid, Costa: i criteri per il green pass non cambiano

ROMA – I criteri per l’assegnazione del Green pass non cambiano e restano i tre finora adottati. Lo ha detto il sottosegretario alla Salute, Andrea Costa, nella trasmissione ’24 Mattino’ su Radio 24. “I criteri per il Green pass come tutti sanno sono tre, quindi è previsto l’ottenimento anche del Green pass con il tampone, questo è quello che da oggi ci differenzia dalla scelta che ha fatto l’Austria. Su questo tema ad oggi non c’è la volontà di una modifica anche perché qualora ci dovessero essere delle situazioni che ci dovessero indurre a restringere o a prolungarle io sono per valutare l’estensione dell’obbligo per alcune categorie”.

La situazione epidemiologica è sotto controllo in vista del Natale, ha detto Costa. “Non dobbiamo veicolare dei messaggi di allarme o di troppa preoccupazione: gli italiani – ha rilevato – si sono in gran parte vaccinati, negli ospedali la situazione è sotto controllo, dobbiamo guardare le prossime settimane con fiducia nella consapevolezza che non siamo certo usciti ancora dalla pandemia, abbiamo bisogno di una grande unità istituzionale e politica”.



