Covid e Green pass, ecco le nuove regole del ministero

ROMA – Nelle grandi stazioni con gate di accesso ai binari (Milano Centrale, Firenze S.M.N., Roma Termini) “è preferibile che il controllo della certificazione verde sia svolto a terra, prima della salita sul mezzo”.

L’ordinanza del ministero della Salute

E’ quanto prescrive la nuova ordinanza di Ministero della Salute e Mims. In caso di passeggeri con sintomi riconducibili al Covid, la polizia ferroviaria e le autorità sanitarie possono fermare il treno. Sui taxi e sui mezzi di trasporto non di linea è “opportuno evitare che il passeggero occupi il posto vicino al conducente” e sui sedili posteriori “non potranno essere trasportati, distanziati il più possibile, più di due passeggeri, se non dello stesso nucleo familiare”.



