Covid, si studia il piano per salvare il Natale: governo pronto alla restrizioni

Le regole potrebbero cambiare per permettere a tutti di trascorrere le festività in compagnia

Il Governo pensa a come poter far trascorrere le festività natalizie agli italiani in totale sicurezza. Nelle ultime settimane il numero di contagi sta risalendo, quindi sembra necessario ricorrere a misure restrittive. Tra le idee ci sarebbe quella di mettere in campo nei luoghi dove, inevitabilmente, si creerebbero assembramenti, quali centro storico, vie dello shopping e mercatini di Natale l’obbligo dell’uso della mascherina o altre misure restrittive.

A questa si aggiunge l’idea dell riduzione della durata del green pass che passerebbe da 12 a 9 mesi o addirittura a 6, escludendo i tamponi rapidi dal certificato verde. Per avere il green pass, dunque, bisognerà essere vaccinati oppure guariti. Il calo dell’efficacia della copertura vaccinale ha convinto gli esperti a suggerire alla politica di valutare una riduzione dei tempi di validità del green pass.

Per evitare gli assembramenti si potrebbero contingentare gli ingressi alle vie dello shopping, così come ai mercatini di Natale. Qualche limitazione potrebbe esserci anche per pranzi e cenoni. Si tratterebbe di misure ad hoc per le festività, l’ingresso ai centri storici e alle vie dello shopping potrebbe essere a numero chiuso, con transenne per regolare i flussi.

Le restrizioni, secondo quanto emerge da fonti di Palazzo Chigi, non scatterebbero ora ma a dicembre, quando si valuterà la situazione dei contagi in vista delle feste. Qualora i contagi dovessero subire un’impennata, cenoni e pranzi potrebbero essere consentiti in zona bianca, a numero limitato a tavola in zona gialla, mentre in zona arancione e rossa i ristoranti potrebbero rimanere chiusi e cene ammesse solo tra conviventi. Ci sarebbe anche un limite alle visite a casa dei parenti. Si tratta soltanto delle ipotesi e che dipendono dall’andamento del contagio nelle prossime settimane.



