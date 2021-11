Ex Tabella H, ecco le briciole per sanità e spettacoli: le graduatorie

Accanto al boom di domande all’assalto della ex diligenza Tabella H, con multipli del plafond impossibili da accontentare soprattutto nei settori del Beni culturali e delle Politiche sociali, ecco le graduatorie (pure in surplus) degli assessorati alla Salute, all’Agricoltura, al Turismo, alla Formazione, alle Infrastrutture. Frattanto la faccenda, tutta ancora da negoziare nei documenti finanziari di fine anno, inizia a fare discutere: prima miccia, l’esclusione per istanza fuori termine, della Missione Speranza e Carità di Biagio Conte insieme con realtà assistenziali rodate come il Centro Astalli. Già nelle prossime ore se ne parlerà in aula, con la richiesta annunciata domenica da parte del capogruppo di Diventerà Bellissima, Alessandro Aricò, di proporre la riapertura dei termini in seguito ai resoconti di Livesicilia. LEGGI ANCHE: Tabella H, pochi soldi agli enti: tutti i numeri

Formazione, il plafond superato



Iniziamo, a conclusione del viaggio dentro la ex Tabella, dall’eccesso più vistoso in questo lotto di apparente esiguità: Formazione e Istruzione, con proposte dipartimentali successive a una decisa potatura degli importi richiesti con il semplice criterio del dimezzamento aritmetico sistematico, che da sole sopravanzano il budget generale del “Fondo destinato al finanziamento dei contributi in favore di soggetti beneficiari di un sostegno economico”. Le sole ventidue richieste ammesse superano i sei milioni di budget totale, ammontando a poco meno di 6 milioni 237 mila e 500 euro, da più del doppio contenuto nelle manifestazioni di interesse, oltre 12 milioni e mezzo. Una è stata dichiarata inammissibile, quella dell’Associazione Studio Easy. Dimezzamento anche nelle specifiche, in ordine: The Siracusa International Institute for Criminal Justice and Hiuman Rights (ex Isisc)è stato ammesso con l’indicazione di 325 mila euro, a fronte dei 650 mila chiesti; quindi, in migliaia di euro, Arces (1.360/680), Centro siciliano di fisica nucleare (382/191); Istituto Pedro Arrupe (322,6/161,2); Fondazione Ettore Majorana (820/410); Centro Don Sturzo (1.476/738); Fondazione Einaudi (750/375); Centro giovanile Don Puglisi (360/180); Unisom (1.950/975); Accademia di studi mediterranei Agrigento (612/306); Csei Catania (390/195); Consorzio universitario Empedocle Agrigento (1.590,6/795,3); Ortygia Business School (233,7/116,87); Artwork (48/24); Mediria (230/115); Consorzio universitario Caltanissetta (441/220,5); Unione Assessorati (125/62,5); Istituto su Ambiente e Territorio (141/70,5); Asac (175/87,5); Eikona Film (262,5/131,26); L’Elefante Bianco (52/26); Acccademia musicale Free Melody (102,6/51,3). LEGGI ANCHE: La Missione di Biagio Conte fuori dai fondi della Tabella H

Salute, quattro bocciature

Quattro dichiarazioni di non ammissibilità su ventinove manifestazioni di interesse per il Dasoe dell’assessorato alla Salute. Si tratta di Fasted Messina, Equiturismo Cultura, Late Maurizio Nicosia, Istituto Euromediterraneo di Scienza e Tecnologia. Qui il criterio della commissione dipartimentale è ancora più rigoroso, con tagli spesso praticamente a raso. Pur avendo “perso” Messina, la Federazione Associazioni Siciliane di Talassemia Emoglobinopatie e Drepnaocitosi – Sicilia Onlus sigla altre nove istanze, rispettivamente per la sede regionale (119/30), e di Lentini (50,1/15), Ragusa (101/28); Caltanissetta (57,5/7), Catania (55/15), Siracusa (66,8/18), Gela (32,5/8), Palermo (93/18), Sciacca (43/10). Col timbro di ammissibilità anche Lilt Agrigento (71,7/20), Associazione Talassemia Ospedale Garibaldi Catania (30/10); Autismi Cooperativa sociale (285/30); Vivi Sano Onlus (129/50); Anio (170/35); La Giostra della vita (17,4/4); Ail Palermo Trapani (135,6/27); Adis Odv (135/27); Sanecop Sanitaria dei Nebrodi (406/50); Consorzio Hera (752/30); Euromediterranean Council (176/30); Aias partinico (141,8/40); Coop. Corallo (153/15,5); Fraternità di Misericordia San Piero Patti (217/54); Ates (60/12); Team Ti educa a migliorare (338/45).

Agricoltura e Turismo

Dodici i progetti di finanziamento ammessi dal Dipartimento di diretta collaborazione dell’Assessorato all’Agricoltura: Distretto Cosvap (600/244); Euromed Carrefour (232/119); Corissia (378/191); Consorzio Ballatore (659/183); Distretto Cosvap (287,5/208,5); Coreras (780/270); Corfil Carni (635/250); Consorzio agrario Agrigento (100/71); Corfilac (942,8/251); Coop. Rigenerazioni (502/134,2); Consorzio Bioevoluzione Sicilia (1.000/122,4); Gruppo cinofilo Trinacria (41,5/41,5). Diciannove operatori di turismo e spettacolo potrebbero, secondo le indicazioni assessoriali, beneficiare in astratto di quasi 250 mila euro, così ripartiti per le manifestazioni di interesse ammesse: Figli d’arte Cuticchio 12 mila, Agrigantus 11 mila 580, Sole e Tradizioni di Sicilia 9 mila, Italian Opera Live 3 mila, MeNO 50 mila, Folkstudio 1.800, Media 7.500, Carri di Santa Lucia Belpasso 6 mila, Quasillus 9 mila, Pro Loco Cinisi 11 mila 250, Akragas Bike 6 mila, Teatro Al Massimo 50 mila, Teatro Bastardo 14 mila 685, Conca d’oro ssd 19.704, As Verga 21 mila, Deva Culture 7.400, Amici della Musica Palermo 6 mila e 50, Il Tamburo di Aci 4 mila.

Infrastrutture, tre beneficiari

Il dipartimento 5 dell’assessirato alle Infrastrutture, infine, riconosce la possibilità di accedere ai contributi in capo a tre sindacati degli inquilini: Sicet (15.571,08 euro), Sunia (15.865,74 euro) e Uniat (14.381,69).

