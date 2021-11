Festeggia i domiciliari con video sui social, arrestato

NOTO – Ha goduto per pochi giorni del beneficio degli arresti domiciliari al posto del carcere. Un uomo di Noto, arrestato pochi giorni fa per estorsione, nonostante il divieto di comunicare con persone diverse dai suoi avvocati e dai parenti conviventi, non ha resistito alla tentazione di usare i social per insultare i carabinieri subito dopo l’uscita dal Tribunale di Siracusa.

La foto sui social

Poche ore più tardi, poi, ha postato sui social alcune foto scattate mentre era a cena con amici che non avrebbe potuto frequentare trovandosi agli arresti domiciliari. Per sua sfortuna, sul web, oltre ai follower, ha attirato l’attenzione dei carabinieri che lo hanno arrestato per le ripetute violazioni alle prescrizioni decise dal giudice.



Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!

SEGUICI