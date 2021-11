“Garantire protocolli di sicurezza ai poliziotti in aeroporto”

“Il Coisp, a seguito di richiesta d’intervento formale da parte del rappresentante sindacale Serafino Ruffino, comunica pubblicamente che i poliziotti in servizio presso l’Ufficio polizia di frontiera di Catania, in violazione delle disposizioni in materia di sicurezza, fanno servizio da soli a bordo di autovetture con i colori d’istituto e, a tal riguardo, accade che si recano sin anche fuori dal Comune di Catania per svolgere l’attività di addestramento: il fatto è grave anche perché se durante il lungo tragitto (oltre 10 kilometri) dovessero trovarsi in situazioni delicate o viene richiesto il loro intervento da parte di utenti in stato di bisogno, comunque, in seno al poliziotto, anche se da solo, permane l’obbligo di intervenire pur non trovandosi in modalità operative sicure. Del resto gli utenti vedono la macchina della Polizia di Stato e si rassicurano non sapendo che ben poco può fare un solo poliziotto. Si ricorda pubblicamente che nell’autovettura con i colori d’istituto, indipendentemente dal tipo di servizio, bisogna essere sempre in 2”, così scrive in un comunicato il Segretario Provinciale Generale Coisp Catania Alessandro Berretta

“Altra circostanza che ha destato perplessità al Sindacato e che collide con la normativa che disciplina i profili professionali, è che taluni poliziotti graduati, anche con il grado di Ispettori, a volte, escono da soli e quindi fanno gli autisti “di se stessi” (in realtà dovrebbero coordinare uomini e gestire incarichi adeguati al loro profilo professionale)”, si legge ancora.

Il Coisp, a tutela della categoria della Polizia di Stato, chiede “al Dirigente Superiore Filippo Bonfiglio, Direttore della VII Zona Ufficio Polizia di Frontiera con sede a Palermo, che esercita anche funzioni di controllo e vigilanza sull’Ufficio Frontiera di Catania, un mirato intervento volto a ripristinare le regole. Si sollecita anche l’intervento del Questore di Catania Vito Calvino visto che questi veiocoli di servizio transitano nel territorio della provincia di Catania”.



