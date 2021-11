Inaugurato a Cinisi il nuovo plesso delle scuole medie

I lavori di messa in sicurezza per oltre 1 milione di euro, suddivisi tra Miur e Comune di Cinisi, sono stati eseguiti in poco più di 12 mesi

PALERMO – E’ stato inaugurato oggi a Cinisi il nuovo plesso Meli che ospita le scuole medie del comune del palermitano. “Siamo stati i primi in Sicilia ad eseguire i lavori finanziati dal Ministero dell’istruzione per mettere in sicurezza le scuole – sottolinea il sindaco Giangiacomo Palazzolo – ma quello che mi inorgoglisce maggiormente è lo stanziamento di risorse da parte del comune di circa 150 mila euro”.

I lavori di messa in sicurezza per oltre 1 milione di euro, suddivisi tra Miur e Comune di Cinisi, sono stati eseguiti in poco più di 12 mesi. “Nel sentire il suono della campanella e vedere 400 ragazzi entrare felici nel nuovo plesso Meli ho provato una gioia enorme, questi ragazzi sono il meraviglioso futuro della mia cittadina, meritavano un luogo sicuro dove crescere” ha concluso il sindaco.



