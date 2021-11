Incidente in via Cristoforo Colombo

CATANIA. Incidente senza feriti, questa mattina, lungo via Cristoforo Colombo. Per cause ancora da accertare una utilitaria è finita su di un fianco: dopo alcuni momenti di apprensione nel comprendere le condizioni dell’autista, la situazione è tornata alla normalità.

Da registrare, alcuni inevitabili rallentamenti alla circolazione stradale.

Sul posto, anche una squadra dei Vigili del Fuoco.



