Infanzia a rischio estinzione: il rapporto choc

In 15 anni in Italia ci sono 600 mila minori in meno e sono 1 milione in più quelli in povertà assoluta. Negli ultimi 10 anni si è investito poco nell’istruzione. E l’arrivo del Covid ha acuito crisi educativa e diseguaglianze economiche, sociali e geografiche in cui vivono i minori. A tracciare il quadro è un rapporto di ‘Save the children’ in cui si parla di “rischio di

estinzione” per l’infanzia e si chiede “un urgente cambio di rotta a partire dal Pnrr”. Su 3 milioni di individui beneficiari

del reddito di cittadinanza, 753 mila sono minori. Hanno fiducia nella scienza gli adolescenti: 8 su 10 pensano che sia basata su dati, non su speculazioni e sia orientata al bene comune.



Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!

SEGUICI