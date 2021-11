Intera famiglia distrutta dal covid: figlia muore pochi giorni dopo i genitori

Una intera famiglia distrutta dal Covid 19. Bertinoro, in provincia di Forlì, deve fare i conti con l’ennesimo lutto da Covid.

La vittima è una 61enne che solamente poche settimane fa aveva perso i genitori a pochi giorni di distanza l’uno dall’altro: il 30 ottobre il padre novantenne e il primo novembre la madre 84enne. La donna, che aveva contratto il covid, inizialmente si trovava ricoverata nel reparto di malattie infettive, poi le condizioni si sono aggravate fino al ricovero in Terapia Intensiva.

“Esprimo le mie più sentite condoglianze a familiari e amici, da parte mia e di tutta la comunità bertinorese – scrive il sindaco Allegni -. Ci piacerebbe non dover commentare più queste notizie, ma purtroppo non possiamo dire di essere ancora usciti definitivamente dall’emergenza virus. Non ci troviamo in una situazione di allerta, questo va detto, per la tranquillità di tutti, ma dobbiamo porre la massima attenzione all’utilizzo dei dispositivi di protezione e, mi sento di dirlo una volta di più, alla vaccinazione”.

“Dalle notizie che mi danno i nostri medici emerge chiaramente come gli effetti dovuti alla contrazione del Covid siano decisamente meno significativi nel caso in cui i contagiati siano vaccinati mentre la situazione peggiora, a volte gravemente, in caso contrario – conclude Allegni -. Facciamo tesoro di questa consapevolezza”.



