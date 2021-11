Isola delle Femmine, protesta dei lavoratori senza stipendio da mesi

ISOLE DELLE FEMMINE (PALERMO) – I lavoratori ex Temporary, che da 4 anni svolgono servizi di pubblica utilità per il comune di Isola delle Femmine, tornano a protestare.

Gli operatori si sono presentati con tenda e striscioni e organizzato un presidio spontaneo in piazzetta Pittsburgh, di fronte al palazzo comunale, accanto la statua del Pescatore.

I 7 lavoratori non percepiscono lo stipendio da 4 mesi, l’ultimo lo hanno ricevuto a giugno. Nonostante questo hanno continuato regolarmente a lavorare fino al 31 ottobre, giorno nel quale è scaduto il contratto.

Le loro mansioni erano servizi essenziali come pulizia e manutenzione degli edifici comunali, cura del cimitero, spazzamento di alcune strade, decoro aiuole e giardini. La fine dell’attività ha messo in crisi il futuro dei lavoratori, che chiedono stipendio e rinnovo dei contratti, e ha provocato un disservizio per tutta la cittadinanza, sempre più evidente dopo due settimane di fermo dell’attività.

Una vertenza che sembrava stesse per concludersi positivamente: il Comune di Isola ha approvato alla scadenza del contratto una delibera che prevedeva una proroga dei contratti fino al 31 dicembre, sempre con l’agenzia di somministrazione Temporary. Ma con una riduzione di quasi il 50 per cento dell’importo che non avrebbero garantito la continuità di tutti gli operatori a tempo pieno.



Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!

SEGUICI