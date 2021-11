Lunedì mattina al centro storico: “Un percorso di guerra” VIDEO

Uno slalom tra i rifiuti, in via Coppola. Il video denuncia di un residente.

CATANIA – Un residente del centro storico di Catania si alza un lunedì mattina, scendi in strada e cosa trova? Rifiuti, bottiglie rotte, pezzi di vetro, contenitori di patatine sparse in ogni angolo delle strade. “Un percorso di guerra”, lo definisce il cittadino che oggi ha deciso di filmare con il cellulare quello che ha incrociato camminando in via Coppola.



