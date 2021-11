Meteo, allerta gialla nella Sicilia orientale: temporali e previsioni

Il maltempo non lascia la Sicilia. Le previsioni non promettono bene, specie sul versante orientale dove l’allerta per domani sarù gialla. L’avviso emanato dalla protezione civile regionale punta l’attenzione sulla zona già messa in ginocchio, negli scorsi giorni, da violentissimi nubifragi che hanno provocato danni e disagi.

Le previsioni

Ancora prima, era stato il ciclone ‘Apollo’ a piegare duramente il territorio, provocando anche tre vittime. Nelle prossime ore previsti temporali e piogge sparse nelle zone più interne e orientali dell’Isola. Temperature massime generalmente stabili. LEGGI ANCHE: Il meteo, tutti gli aggiornamenti

CONTINUA A LEGGERE SU LIVESICILIA



Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!

SEGUICI