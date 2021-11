Palermo, incidente in monopattino: grave un uomo di 40 anni

PALERMO – Un uomo di 40 anni è finito in ospedale dopo avere perso il controllo di un monopattino in via Paolo Paternostro, a pochi passi da Piazza Castelnuovo, a Palermo. Ora è ricoverato al Civico. Ha riportato ferite alla faccia e alla testa. Al pronto soccorso gli è stato assegnato un codice rosso.

Non è ancora chiara la dinamica dell’incidente. Le indagini sono affidate ai vigili urbani della sezione Infortunistica stradale. L’uomo potrebbe avere perso il controllo del mezzo elettrico a causa delle cattive condizioni dell’asfalto. Non si può escludere, però, che a fargli perdere l’equilibrio sia stato il passaggio ravvicinato di un’auto o di uno scooter.

Non ci sono testimoni. I vigili urbani stanno cercando di capire se una telecamera di sicurezza abbia filmato il momento dell’incidente. Purtroppo non si tratta del primo incidente avvenuto alla guida di un monopattino. Nei giorni scorsi sono entrate in vigore nuove regole per l’utilizzo dei mezzi elettrici, sempre più diffusi in città.



