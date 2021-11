Siracusa, Musumeci: “Polo industriale determinante per il Pil”

SIRACUSA – “È un passo essenziale per poter ottenere dal governo centrale i necessari finanziamenti. L’area industriale di Siracusa riveste un’importanza straordinaria non solo perché occupa oltre 7000 unità ma anche perché contribuisce in maniera significativa alla formazione del prodotto interno lordo dell’Isola”. Lo ha detto il presidente della Regione Nello Musumeci oggi a Siracusa per la presentazione del dossier per il riconoscimento dell’area di crisi della zona industriale Polo di Siracusa. Presente anche il prefetto di Siracusa Giusi Scaduto. “Quindi è necessario approvare il dossier, trasmetterlo al ministero dello sviluppo economico, chiedere il riconoscimento con l’attivazione dei conseguenti finanziamenti. L’assessore Turano ha seguito sin dall’inizio questo processo, d’intesa con tutti i soggetti attivi nel territorio, le Istituzioni, le organizzazioni sindacali e datoriali. Subito dopo lo accompagneremo a Roma” ha aggiunto.

Turano: “Non sarà una nuova Ilva”

“Sapere che questa zona è già quasi in crisi ed andrà in crisi, e non pensare di trovare un rimedio, significa immaginare una nuova “Ilva”, e noi questo non lo vogliamo perché sarebbe coinvolto anche il sistema siciliano”. Lo ha detto l’assessore regionale alle attività produttive Mimmo Turano presentando a Siracusa il dossier per il riconoscimento dell’area di crisi della zona industriale Polo di Siracusa. “Se pensiamo che il Pil della provincia di Siracusa rappresenta lo 0,5 dell’intera Regione significa che se il polo industriale va in crisi, tutta la Sicilia ha un grave danno” ha aggiunto.



