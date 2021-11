Spettacolo, bimbo prodigio di Caltagirone canta su Rai1

Filippo Cavolina, sarà tra i nove giovani protagonisti mercoledì prossimo 17 novembre in prima serata

CATANIA – Un bambino di 12 anni di Caltagirone (Catania), Filippo Cavolina, sarà tra i nove giovani protagonisti mercoledi’ prossimo 17 novembre in prima serata su rai1 della quinta edizione di ‘Prodigi – La musica e’ vita’, il programma condotto da Serena Autieri e Gabriele Corsi e realizzato in collaborazione con l’Unicef.

Una serata all’insegna della solidarieta’, che vedra’ i partecipanti sfidarsi nel campo della musica, della danza e del canto davanti ad una giuria d’eccezione composta da Flavio Insinna, Malika Ayane, Beppe Vessicchio, Ermal Meta, Alessandra Mastronardi, Samanta Togni, Luciano Cannito e Lino Banfi. Filippo da tre anni studia canto alla MeOSchool del maestro Paolo Li Rosi e con lui ha gia’ ottenuto importanti risultati partecipando a diverse manifestazioni nazionali e internazionali.

“Parto dalla Sicilia senza aspettative – spiega il giovane prodigio – perche’ partecipare al programma e’ gia’ una vittoria. Sono curioso di vedere il Teatro 1 di Cinecitta’ World e il palco sul quale mi esibiro’ con un’orchestra dal vivo. Spero di riuscire ad emozionare il pubblico, di fare bella figura e di cantare al massimo delle mie possibilita’”.



