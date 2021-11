Clima: fotovoltaico Catania fra i progetti finanziati dall’Ue

CATANIA – C’è anche un progetto italiano fra i sette che si sono aggiudicati un investimento di oltre 1,1 miliardi di euro in totale, nell’ambito del Fondo per l’innovazione Ue. Catania svilupperà così una linea pilota su scala industriale per la produzione di celle fotovoltaiche innovative e ad alte prestazioni. “L’innovazione è fondamentale per fornire le soluzioni di cui abbiamo bisogno in questo decennio” per mantenerci vicini all’obiettivo di ridurre il riscaldamento globale, ha detto il vicepresidente della Commissione europea, Frans Timmermans. “Il nostro pacchetto Fit for 55 propone di aumentare il Fondo per l’innovazione in modo che ancora più progetti e idee europei possano avanzare nella corsa all’innovazione climatica globale”, ha aggiunto. Il fondo sosterrà altri sei progetti che mirano a portare tecnologie innovative per decarbonizzare l’economia in Belgio, Finlandia, Francia, Paesi Bassi, Norvegia, Spagna e Svezia. (ANSA).



