Comuni in crisi, sindaci siciliani incontrano prefetti

PALERMO – I sindaci siciliani incontreranno i 9 prefetti dell’Isola domani e giovedì 18 novembre, per rappresentare la gravissima crisi finanziaria e organizzativa in atto nei 391 comuni della Sicilia e per chiedere che vengano approvate, con somma urgenza, norme idonee a sostenere i comuni, che a causa di una grave crisi strutturale e di sistema non sono in grado di approvare i bilanci. In base base agli ultimi dati pubblicati dall’assessorato regionale delle autonomie locali, infatti, solamente 152 comuni su 391 hanno approvato il bilancio di previsione 2021-2023 e appena 74 comuni il consuntivo 2020. Agli incontri, che si svolgeranno nelle singole Prefetture, parteciperà una delegazione di sindaci con la fascia tricolore.



