Covid, Crisanti: avremo un Natale più libero del 2020

ROMA – “Penso che il prossimo Natale sarà più libero di quello dell’anno scorso. Questo mio ottimismo deriva dalla situazione dell’Inghilterra, dove hanno vaccinato circa il 75% della popolazione, hanno iniziato a fare le terze dosi in modo abbastanza aggressivo, però non applicano misure di restrizione o contenimento”. Lo ha detto a Buongiorno su SkyTG24 Andrea Crisanti, professore di microbiologia dell’Università di Padova.

“In Italia, oltre alla vaccinazione, usiamo le mascherina al chiuso e sui mezzi pubblici, il Green pass e abbiamo una percentuale di persone vaccinate leggermente più elevata. Penso che in Italia si stabilirà un equilibro a livelli più bassi, probabilmente avremo intorno a 15-20mila casi, e un numero di decessi accettabile e non più elevato di quello che potrebbe causare un’influenza abbastanza severa”. Crisanti ha dato poi un’indicazione per le persone che usano i mezzi pubblici: “La cosa migliore è che tutti si mettano la mascherina Ffp2, perché protegge. Con questi dispositivi, se usati correttamente, non si infetta nessuno. La mascherina chirurgica in determinate circostanze non basta, perché protegge gli altri ma non noi stessi”.



