Covid, nuova stretta sui trasporti: ecco cosa cambia

Dai taxi ai treni, le nuove regole in vigore nel Paese

ROMA – Covid, scatta la nuova stretta sui trasporti: è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale ed entra subito in vigore l’ordinanza contenente il “Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del Covid-19 nel settore del trasporto”, adottata dai ministri della Salute e delle Infrastrutture.

Tra le disposizioni principali la possibilità per taxi e Ncc di portare solo due passeggeri (se non sono dello stesso nucleo familiare), il controllo del Green pass ai varchi elettronici nelle grandi stazioni e la possibilità di fermare i treni se a bordo ci sono persone con sintomi Covid.



