Esplosione di Liverpool, scartata l’ipotesi terrorismo

LIVERPOOL – Sembra ridimensionarsi all’azione di uno sbandato solitario, di origine araba ma senza legami con il terrorismo internazionale, e anzi apparentemente psicolabile, la vicenda dell’attentato compiuto domenica a Liverpool, dove un uomo, Emad Al Swealmeen, – un giordano rifugiato di 32 anni, da tempo nel Regno Unito – ha fatto esplodere un ordigno che aveva con sé all’interno di un taxi, perdendo la vita lui solo e ferendo il coraggioso tassista David Perry in modo non grave. L’antiterrorismo britannico ha confermato il rilascio senza alcuna accusa dei quattro giovani,

tra 20 e 29 anni di età, fermati inizialmente come potenziali fiancheggiatori.



