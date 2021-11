Fiera, la sorpresa del violinista VIDEO

Una struggente melodia con il violino – Shostakovich – alla Fiera del Mediterraneo. Capita anche questo nell’hub vaccinale, dove il violinista Antonio Lunetta, andato lì, come tutti, per vaccinarsi, si è messo a suonare il suo strumento. Quindici minuti di arpeggi dopo la dose che hanno incantato i presenti, fra medici e altri vaccinandi in attesa. “La Fiera è anche questo – dice il commissario Costa -. Un luogo in cui la gente si ritrova nel segno della speranza. Antonio ha portato un momento di arte, di cui gli siamo grati”.

Le terze dosi

La Sicilia ha bisogno di correre con le terze dosi. Il nuovo piano della Regione prevede che sia il territorio – proprio gli hub, medici di famiglie, farmacia – e non più gli ospedali a sostenere la rete delle somministrazioni. Le corsie si stanno riempiendo. I medici servono lì.

