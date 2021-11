LND: Di Salvo tecnico della Rappresentativa Regionale Under 15

PALERMO – Daniele Di Salvo sarà il nuovo tecnico della Rappresentativa Regionale Under 15 che parteciperà, a fine aprile, al prossimo Torneo delle Regioni 2022 che si disputerà in provincia di Bolzano. L’allenatore palermitano che vanta nel suo curriculum una lunga esperienza federale per aver ricoperto già altri importanti ruoli, sostituisce Salvatore Tarantino, dimessosi dalla guida della Selezione siciliana per ragioni di salute. Il Presidente Sandro Morgana, desidera ringraziare Tarantino per il lavoro svolto fini qui, sempre con massima serietà e professionalità alla guida della Rappresentativa e augura a Di Salvo, buon lavoro in vista dell’inizio delle selezioni e degli stage che andranno a formare la Rappresentativa Under 15.



