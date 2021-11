Maltempo: a Bisacquino danni ad aziende per tromba d’aria

BISACQUINO (PA) Una tromba d’aria ha interessato stamattina il territorio di Bisacquino, in provincia di Palermo. Al momento si registrano solamente alcuni danni materiali. In particolare risulta distrutta una struttura leggera adibita a copertura per ricovero merci e attrezzi agricoli di un’azienda locale. Divelte anche alcune recinzioni oltre al danneggiamento di alcuni alberi da frutto a causa della tromba d’aria. Sul posto i volontari della Protezione civile per l’attività di verifica dei danni a supporto dei Vigili Urbani.



Sono iniziate ad arrivare segnalazioni di danni anche in altre zone delle campagne di Bisacquino e diversi sono gli automezzi che risulterebbero danneggiati. Danneggiati anche i tetti di alcune case. Al momento, e per fortuna, non ci sono segnalazioni di danni a persone, a parte la grande paura.

Intanto in comune è stato attivato il COC e diramato alla popolazione l’avviso per rischio idraulico e idrogeologico, alla luce del repentino cambiamento delle condizioni meteo con raffiche di vento, grandinate e piogge di forte intensità, ancora in atto. La popolazione è stata invitata a restare in casa e a limitare gli spostamenti.



