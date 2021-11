Maltempo: chiusi tratto A19 e statale nell’Ennese

ENNA – In prossimità di Agira, nell’Ennese, a causa dell’allagamento del piano viabile sono chiuse l’autostrada A19 “Palermo-Catania”, in entrambe le direzioni, e la strada statale 192 “Della Valle del Dittaino”. Il personale di Anas è sul posto per la gestione della viabilità e per il ripristino della circolazione nel più breve tempo possibile. Un’altra ondata di maltempo, dopo quella di due settimane fa, sta colpendo una vasta area della Sicilia con nubifragi e grandinate. Allagamenti si sono registrati a Termini Imerese. Anche la zona della Sicilia orientale è stata colpita dal maltempo.



