Omicidio nell’Ennese: donna uccisa ad Aidone

Omicidio questa mattina ad Aidone. La vittima è una donna di 69 anni, che è stata trovata morta in una pozza di sangue all’interno della sua abitazione in provincia di Enna. Inizialmente era stato ipotizzato si trattasse di un suicidio, ma l’esame esterno del corpo, eseguito sul posto, ha fatto emergere dubbi circa questa dinamica. Adesso si procederebbe già per omicidio.

Indagini dei carabinieri

Ora i carabinieri della stazione aidonese, della compagnia di Piazza Armerina e del reparto operativo del comando provinciale di Enna, in attesa della relazione definitiva del medico legale, stanno sentendo familiari e persone possibilmente informate sui fatti, o persone che potessero trovarsi all’interno dell’abitazione.

Secondo quanto si apprende, gli approfondimenti sono stati disposti dal magistrato di turno della procura di Enna, il sostituto procuratore Domenico Cattano. Sarebbero diverse le lesioni riscontrate sul corpo della vittima.



