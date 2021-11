Palermo, c’è la maratona città chiusa VIDEO

PALERMO – Domenica mattina mezza Palermo sarà chiusa per il passaggio della XXVI edizione della Maratona. Sarà, sicuramente, una domenica mattina molto difficile per chi vorrà raggiungere il centro città o Mondello perché dalle 4 di notte le strade saranno chiuse e riapriranno alle 16.

IL VIDEO DEL PERCORSO

PERCORSO XXVI MARATONA E MEZZA MARATONA DELLA CITTA’ DI PALERMO

21 NOVEMBRE 2021

PARTENZA: VIA LIBERTA’-PIAZZA FRANCESCO CRISPI-PIAZZA ANTONIO MORDINI Ore 8.30

V.le della Libertà -Piazza Vittorio Veneto –Via dell’Artigliere – Viale Diana (Ingresso Parco della Favorita) V.le Diana (dir. Mondello) – Via Margherita di Savoia- Viale delle Palme – Via P.ssa Giovanna-Viale Regina Elena- -Piazza Valdesi- Via Margherita di Savoia- Viale Ercole-Palazzina Cinese-Cortile Niscemi-Viale Niscemi- Viale Ercole-Viale Diana-Via dell’Artigliere-Piazza Vittorio Veneto- V.le della Libertà-P.zza Ruggero Settimo –Via Emerico Amari-Via I. La Lumia (Teatro Politeama )- Via F.Turati- V.le della Libertà- Giardino Inglese Giardino Inglese Arrivo 21.097 Km-

segue maratona

V.le della Libertà -Piazza Vittorio Veneto –Via dell’Artigliere – Viale Diana (Ingresso Parco della Favorita) V.le Diana (dir. Mondello) – Via Margherita di Savoia-Giro di Boa Alt. Via Paolo Giaccone – Via Margherita di Savoia- Viale Ercole-Palazzina Cinese-Cortile Niscemi-Viale Niscemi- Viale Ercole-Viale Diana-Via dell’Artigliere-Piazza Vittorio Veneto- Via Libertà-P.zza Ruggero Settimo-Via Ruggero Settimo – Via Maqueda – P.zza Villena (Quattro Canti) – C.so Vittorio Emanuele – Porta Nuova – C.so Calatafimi – P.zza Indipendenza – Ingresso Palazzo Reale (Passaggio Interno ARS) – P.zza del Parlamento – C.so Vittorio Emanuele – P.zza Villena (Quattro Canti) – Via Maqueda – Via Trieste – Via Roma – Via Bentivegna– Via Rosolino Pilo – Via Ruggero Settimo-Via Emerico Amari-Via I. La Lumia (Teatro Politeama )- Via F. Turati-– V.le della Libertà Giardino Inglese Arrivo Maratona Km 42.195

Si comunica che DOMENICA 21 Novembre, in occasione della XXVI Maratona Città di Palermo i seguenti tratti stradali saranno CHIUSI AL TRAFFICO VEICOLARE

• DALLE ORE 7.30 FINO ALLE ORE 10.30

VIA DELLE PALME – VIALE P.PE UMBERTO – VIALE PRICIPESSA JOLANDA – VIALE PRINCIPESSA MAFALDA – VIALE PRINCIPESSA GIOVANNA (ZONA RIMOZIONE) – VIALE REGINA ELENA-PIAZZA CABOTO – VIALE ORFEO DIR. VIALE MARG.TA DI SAVOIA – VIALE CERERE DIR. VIA MARG.TA DI SAVOIA – VIALE VENERE – PIAZZA VALDESI (ZONA RIMOZIONE) – IL TRATTO DI VIA MARGHERITA DI SAVOIA DA PIAZZA VALDESI FINO A VIA MATER DOLOROSA

• DALLE ORE 7.30 FINO ALLE ORE 12.30

PARCO DELLA FAVORITA – VIA DELL’ARTIGLIERE – PIAZZA LEONI

• DALLE 7.30 FINO ALLE ORE 13.00

PIAZZA VITTORIO VENETO-VIA LIBERTÀ-INCROCIO VIA NOTARBARTOLO

• DALLE ORE 8.00 FINO ALLE ORE 15.00

VIA LIBERTÀ( TRATTO INCROCIO NOTARBARTOLO)-VIA R. SETTIMO-VIA MAQUEDA-VIA CAVOUR -CORSO VITTORIO EMANUELE DA PIAZZA VILLENA (QUATTRO CANTI) FINO A PIAZZA INDIPENDENZA-VIATRIESTE-VIAROMA-VIA BENTIVEGNA – VIA ROSOLINO PILO.



