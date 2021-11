Trabia, mascherine non a norma: scatta il sequestro

Accertato che i prodotti erano privi delle indicazioni minime previste dalla normativa in materia di etichettatura e sicurezza

TRABIA (PALERMO) – I finanzieri del gruppo di Termini Imerese, nell’ambito dall’intensificazione del controllo economico del territorio disposto dal comando provinciale della guardia di finanza in materia di sicurezza dei prodotti, hanno sequestrato 1.659 dispositivi di protezione individuale non a norma presso il locale mercato settimanale che si tiene nel Comune di Trabia, in violazione del Codice del Consumo (art.11, comma 1, del D.Lgs. 206/2005).

In particolare, le fiamme gialle, durante un controllo a un commerciante ambulante hanno accertato che le mascherine, non presidi medici, né dispositivi di protezione individuale, erano comunque prive delle indicazioni minime previste dalla normativa in materia di etichettatura e sicurezza dei prodotti (art. 6, 7, 9 e 11 del richiamato Codice del Consumo), nonché di quelle relative alla denominazione merceologica del prodotto, ai dati identificativi del produttore e/o distributore, ai materiali impiegati ed ai metodi di lavorazione della merce.

Pertanto, i militari hanno segnalato il commerciante ambulante alla competente Camera di Commercio ai sensi del Codice del Consumo che prevede, oltre al sequestro amministrativo della merce non a norma, l’irrogazione di una sanzione amministrativa che varia da un minimo di €. 516 a un massimo di €. 25.823.

Continuano, incessanti, i controlli delle fiamme gialle in tutta la provincia palermitana al fine di contrastare ogni forma di illegalità economica, a tutela dei consumatori e degli esercizi commerciali che operano nel rispetto delle norme.



Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!

SEGUICI