Ultima ora concorsi: Sicilia, 20 bandi da non perdere

PALERMO – Ci sono ben 20 bandi da non perdere in Sicilia: si tratta di posti di lavoro con enti pubblici. LiveSicilia, in collaborazione con Marco Mascellino, mette a disposizione tutti i link per poter accedere e partecipare ai bandi.

(18 novembre) Avviso pubblico ASP Ragusa per incarichi a tempo determinato a dirigenti medici di neonatologia

https://app1.websanity.it/MENU/files/trasparenza/download/tmp/74519.PDF

https://app1.websanity.it/MENU/files/trasparenza/download/tmp/74519.PDF (22 novembre) Avviso pubblico ASP Caltanissetta per incarichi a tempo determinato a dirigenti medici varie specialistiche

https://www.asp.cl.it/servizi/bandi_concorsi/bandi_fase02.aspx?ID=17387

https://www.asp.cl.it/servizi/bandi_concorsi/bandi_fase02.aspx?ID=17387 (24 novembre) Avviso pubblico Arnas Garibaldi di Catania per un incarico professionale di 12 mesi ad esperto in tecnologie multimediali

http://www.ao-garibaldi.catania.it/concorsi/incarichi-15-octies/anno-2021/esperto-tecnologie-multimediali.aspx

http://www.ao-garibaldi.catania.it/concorsi/incarichi-15-octies/anno-2021/esperto-tecnologie-multimediali.aspx (24 novembre) Avviso pubblico AO Villa Sofia-Cervello di Palermo per incarichi a tempo determinato a dirigenti medici di neonatologia

https://www.ospedaliriunitipalermo.it/_avviso_selezione_pubblica_per_graduatoria_a_tempo_determinato_incarichi_di_dir._medico_uoc_neonatologia_con_utin.html

https://www.ospedaliriunitipalermo.it/_avviso_selezione_pubblica_per_graduatoria_a_tempo_determinato_incarichi_di_dir._medico_uoc_neonatologia_con_utin.html (25 novembre) Avviso pubblico Arnas Civico di Palermo per incarichi a tempo determinato a dirigenti medici di NPI

https://bit.ly/3081eC4

https://bit.ly/3081eC4 (25 novembre) Avviso pubblico ASP Siracusa per incarichi a tempo determinato a dirigenti medici di cardiologia

https://bit.ly/3HvhtKz

https://bit.ly/3HvhtKz (25 novembre) Avviso pubblico AOUP Catania per incarichi a tempo determinato a dirigenti medici di ORL

http://www.ao-garibaldi.catania.it/concorsi/bandi-per-incarichi-a-tempo-determinato/anno-2021/dirigente-medico-di-otorino.aspx

http://www.ao-garibaldi.catania.it/concorsi/bandi-per-incarichi-a-tempo-determinato/anno-2021/dirigente-medico-di-otorino.aspx (26 novembre) Avviso pubblico AO Villa Sofia-Cervello di Palermo per incarichi a tempo determinato a dirigenti farmacisti

https://www.ospedaliriunitipalermo.it/_avviso_selezione_pubblica_per_formulazione_graduatoria_per_incarichi_a_tempo_determinato_di_dirigente_farmacista.html

https://www.ospedaliriunitipalermo.it/_avviso_selezione_pubblica_per_formulazione_graduatoria_per_incarichi_a_tempo_determinato_di_dirigente_farmacista.html (26 novembre) Avviso di selezione HSR Giglio di Cefalù per un posto a tempo determinato a dirigente medico di chirurgia generale

https://www.ospedalegiglio.it/sito/lavora-con-noi/posizioni-aperte/novembre-2021-chirurgia-generale.html

https://www.ospedalegiglio.it/sito/lavora-con-noi/posizioni-aperte/novembre-2021-chirurgia-generale.html (29 novembre) Avviso pubblico Arnas Civico di Palermo per 7 incarichi annuali a dirigenti medici varie discipline

https://bit.ly/3F38AGi

https://bit.ly/3F38AGi (30 novembre) Avviso pubblico AOUP Messina per incarichi a tempo determinato a collaboratori amministrativi cat.D

https://bit.ly/3nmmDk6

https://bit.ly/3nmmDk6 (30 novembre) Avviso pubblico Arnas Civico di Palermo per incarichi a tempo determinato a dirigenti medici di pediatria

https://bit.ly/3n2x4t3

https://bit.ly/3n2x4t3 (30 novembre) Avviso di selezione HSR Giglio di Cefalù per un posto di dirigente medico di medicina interna

https://www.ospedalegiglio.it/sito/lavora-con-noi/posizioni-aperte/medicina-interna-novembre-2021.html

https://www.ospedalegiglio.it/sito/lavora-con-noi/posizioni-aperte/medicina-interna-novembre-2021.html (30 novembre) Avviso pubblico AOUP Messina per incarichi a tempo determinato a dirigenti medici di ematologia

https://bit.ly/3DtVxxi

https://bit.ly/3DtVxxi (30 novembre) Avviso pubblico AOUP Messina per incarichi a tempo determinato a dirigenti medici di neurochirurgia

https://bit.ly/3qJzI9q

https://bit.ly/3qJzI9q (2 dicembre) Avviso pubblico AOUP Palermo per 2 borse di studio retribuite annuali rinnovabili a fisioterapisti

https://www.policlinico.pa.it/portal/pdf/bandi/ottobre2021/fisioterapia/BANDO.pdf

https://www.policlinico.pa.it/portal/pdf/bandi/ottobre2021/fisioterapia/BANDO.pdf (8 dicembre) Avviso pubblico AOUP Palermo per 3 incarichi libero-professionali di medico competente

https://www.policlinico.pa.it/portal/pdf/bandi/novembre2021/medcomp/BANDOmedcomp.pdf

https://www.policlinico.pa.it/portal/pdf/bandi/novembre2021/medcomp/BANDOmedcomp.pdf (9 dicembre) Avviso pubblico AOUP Palermo per un incarico libero-professionale di 12 mesi a farmacista

https://www.policlinico.pa.it/portal/pdf/bandi/novembre2021/farmac/bando.pdf

https://www.policlinico.pa.it/portal/pdf/bandi/novembre2021/farmac/bando.pdf (13 dicembre) Bando di concorso ASP Palermo per l’assunzione a tempo indeterminato di 8 dirigenti medici di igiene/sanità pubblica, 10 di cardiologia, 6 di direzione presidio ed un dirigente delle professioni sanitarie

http://www.asppalermo.org/public/concorsi/2021/108_2021_AVVISO_DIR_MED_SAN.PDF

http://www.asppalermo.org/public/concorsi/2021/108_2021_AVVISO_DIR_MED_SAN.PDF (16 dicembre) Avviso pubblico Istituto Zooprofilattico Sperimentale per incarichi a tempo determinato di dirigenti amministrativi

https://drive.google.com/file/d/1rDCtBjolKlcGiBOXGZh_LAIpPOAllm-z/view



