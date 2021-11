A Termini Imerese un nuovo polo industriale: produrrà tappi

PALERMO – Un nuovo mercato in Sicilia per rifornire di tappi le cinque aziende dell’Isola che imbottigliano acqua minerale e che al momento sono costrette a comprare al Nord Italia con elevati costi di trasporto e impatto ambientale notevole. Il nuovo impianto di produzione nascerà a Termini Imerese, all’interno del Polo Meccatronica Valley, nella struttura concessa da Invitalia. A realizzarlo le aziende bresciane Plastica Nuova, Samar e Toyo Europe che installeranno tre linee di produzione in due laboratori del Polo per una produzione iniziale di 180 milioni di tappi all’anno. Un investimento di 8,5 milioni di euro destinato ad aumentare nel giro di poco tempo. Le cinque aziende siciliane infatti assorbono circa 500 milioni di pezzi al mese. Nello stabilimento si produrranno anche manopole plastic green autosanificanti per gli scooter e contenitori riciclabili per i birrifici.

Nasce un nuovo polo industriale

Si tratta di uno degli 8 progetti presentati stamani dal Polo Meccatronica Valley nel corso di una riunione tecnica con i dirigenti dell’assessorato regionale alle Attività produttive: un portafoglio-progetti di oltre 90 milioni di euro che consentirà di realizzare nell’area industriale di Termini Imerese un maxi-hub dell’industria 4.0 seguendo le direttrici del Next Generation Eu, con investimenti nella digitalizzazione, nella cyber-security, nell’economia circolare, nelle energie rinnovabili, nell’intermodalità, nella ricerca, nella telemedicina, nell’efficienza energetica, nella mobilità sostenibile. Tra le 50 aziende coinvolte che creeranno 250 posti di lavoro, ci sono società della Lombardia, del Piemonte, della Campania, del Lazio ma anche gruppi internazionali, come la svizzera Swissbinn e la multinazionale Bauwerk group con sedi in Lituania, Croazia e Svizzera, che sono partner della Bioinagro di Licata (Ag) nel progetto per la creazione di una piattaforma logistica e tecnologica di ricerca industriale per la trasformazione delle pale di fico d’india per la bio-edilizia (7,1 mln di investimenti).

La nota stampa

“Il Polo Meccatronica – ha detto il presidente Antonello Mineo – è propulsore di raggruppamenti di imprese Nord-Sud e proposte progettuali in grado di coinvolgere territori, imprese, enti e istituzioni affinché la Sicilia sia protagonista nello sviluppo del PNRR”. Le aziende Raybotics, Dell’Ort e Reinova produrranno lo scooter elettrico E-taly con design Giugiaro (9 mln, 30 posti lavoro); Geos Enterprise Srl e Legal Riskipedia Srl realizzeranno una piattaforma di monitoraggio ambientale del territorio con droni idrovolanti multi-ruolo con capacità di operare sia in acqua che in volo (20 mln; 100 posti); Aw Rail creerà uno stabilimento per la manutenzione di treni turistici per offrire un nuovo servizio in Sicilia ai viaggiatori (13,7 milioni di euro, 30 posti); Nabacom, Cremete, Delisa Software, Mediaclinics e Orobix costruiranno una piattaforma tecnologica per gestire, aggregare e interpretare i Big data (25 mln, 50 posti); Digitform, Brand Zero, Motionitalia e Comftech svilupperanno una infrastruttura hardware e software per il monitoraggio e la sicurezza dei lavoratori che effettuano attività in solitario e per le persone anziane in assistenza domiciliare remota (8 mln, 10 posti); Systemia, Enel X, Banca Popolare di Ragusa e Consorzio Italiapuntozero definiranno una comunità energetica con le aziende della zona industriale di Termini Imerese.



