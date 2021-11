Catania, Moro: “Sogno l’Inter. Io come Lucca? Siamo diversi”

CATANIA – “La vita in Sicilia è completamente diversa, frenetica, c’è più caos ma mi piace e mi sono ambientato bene. Mi ha colpito molto l’affetto della gente. Sto vivendo il periodo favorevole in maniera tranquilla ma dovrò reagire bene anche nei momenti in cui non avrò tutta questa attenzione mediatica”. A dirlo è Luca Moro, attaccante del Catania, vera e propria sorpresa del girone C di Serie C, dove ha già siglato ben 13 reti.

Il giovane centravanti classe 2001, dopo il suo exploit è stato immediatamente paragonato a Lorenzo Lucca, ex bomber del Palermo, adesso al Pisa: “Io sono semplicemente Luca Moro – ha sottolineato ai microfoni di Rai Sport -. Abbiamo giocato entrambi in Sicilia, forse ci paragonano per questo ma siamo due tipi di attaccanti diversi”.

Sul suo futuro, Moro preferisce non sbilanciarsi, ma ha un sogno nel cassetto: Ai tifosi dico che possono stare tranquilli perché finché sono a Catania io darò il 100%. Il mio sogno è giocare all’Inter perché ne sono un tifoso, ma tutte le squadre possono andare bene. Speravo di avere subito un buon impatto con la Nazionale, l’ho avuto e sono contento. Segnare all’esordio in azzurro vuol dire tanto, dà fiducia e autostima. Il mio sogno è partecipare ai mondiali ed essere l’attaccante di riferimento della Nazionale, penso che sia il sogno di tutti”, ha concluso l’attaccante del Catania.



Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!

SEGUICI