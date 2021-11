Catania: si dimette Nico Le Mura, al suo posto Santagati

CATANIA – Nico Le Mura non è più l’amministratore unico del Calcio Catania. A renderlo noto è stata la stessa società etnea che ha “preso atto delle dimissioni” che il manager aveva “già irrevocabilmente rassegnato due mesi addietro ed efficaci, secondo le disposizioni del codice civile, dal momento dell’accettazione dell’incarico da parte del nuovo amministratore”.

Per Le Mura un grandissimo lavoro in rossazzurro: “Sport Investment Group Italia ringrazia Nico Le Mura per il lavoro svolto nell’arco del mandato, caratterizzato da una virtuosa gestione economica, e per l’apporto garantito con grande senso di responsabilità e spirito di sacrificio in regime di prorogatio”, si legge nella nota. Il tutto verrà quindi affidato al dottor Sergio Santagati, già direttore commerciale e marketing.



