Covid, Ricciardi: lockdown per i non vaccinati non serve

“Non abbiamo bisogno di un lockdown per i non vaccinati” dice Walter Ricciardi, consulente del ministro della Salute Speranza a Radio Capital. “L’Austria ha fatto questa scelta perché in ritardo con le coperture vaccinali” e ha “tassi di incidenza 10 volte superiore ai nostri”. Per Ricciardi, “ci sono troppi non vaccinati, si parla di 7 milioni di italiani”. Per il Green Pass dice che “il tallone d’Achille è il tampone antigenico” e spera che per il rilascio del documento vengano adottate “misure più rigide” delle attuali.

Il prossimo Natale, assicura, “sarà più tranquillo del 2020”. Per i bambini non si deve prevedere l’obbligo dei vaccini, ma la raccomandazione. Ieri dice il commissario Figliuolo sono state fatte 140mila terze dosi.



